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'Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı'

DHA

'Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı'


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE´de coğrafya ve iklim şartlarıyla uyumlu zor ve hırçın karakterleri ile tanınan bölge insanının, aslında net tavır ve tutumlu oldukları, bunun da öfkeli algısı oluşturduğu belirtildi. Psikolog Uzman Dr. Betül Uzuner, "Net tavır ve tutumlu olmak ya da ne istediğini bilmek öfke değil" dedi.
Türkiye'de hırçın dalgalı denizi, çetin coğrafya ve zorlu iklimde yaşayan Karadeniz insanı sert mizaçlı ve öfkeli yapılarıyla biliniyor. Coğrafya ve iklim şartlarıyla uyumlu zor ve hırçın karakterleri ile tanınan Karadenizlilerin aslında net tavır ve tutumlu oldukları, bunun da öfkeli algısı oluşturduğu belirtildi.
Öfkenin baskılı ve bağımlı yaşam şeklinin birikimiyle ortaya çıktığını belirten uzmanlar, bölge insanının öfkeli olduğuna dair genellemenin gerçekçi olmadığını belirtiyor. 
'KARADENİZLİLER ÖFKELİ DEĞİL, NET TAVIRLI'
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nde görevli PDR psikolog uzman Dr. Betül Uzuner, Karadenizlilerin öfkeli bilinmesinin yanlış bir genelleme olduğunu söyledi. Kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik talep halinde öfke kontrolü eğitimleri de verdiklerini söyleyen Dr. Uzuner, "İnsanı yaşadığı ortama ve kültüre göre değerlendirebiliriz ama günümüz çağında insanları bireysel olarak değerlendirmek ve yorumlamak çok daha doğru. Trabzon´da yaşayanların belki yüzde 80´i Trabzonlu ama yüzde 20´si yabancı. Geneli kapsamanın doğru bir ifade olmadığını düşünüyorum. Mevcut duruma tepki vermek her zaman negatif anlam taşımamalı. Haklı olduğunuz yerde usule uygun şekilde gereken tepkiyi vermek her zaman insana kazandırır" dedi. 
`DAHA CESURLAR´
Karadeniz insanının net ifadeli olduğu için `öfkeli´ algılandığını vurgulayan Dr. Uzuner, "Bence Karadeniz insanı daha net tavırlı, tutumlu. Diğer bölgeleri ayrıştırarak demiyorum ama daha cesurlar ve ifadede netler. Ne istediklerini tam olarak ifade ettikleri ve belirttikleri için belki de insanda öfke algısı uyandırıyor. Kimi insan doğruyu sevmez ya da direkt söylenen gerçeği belki kabul etmeyebilir. Net tavırlı ve tutumlu olmak ya da ne istediğini bilmek öfke değil" diye konuştu.
`BİZ ÇOK SICAKKANLIYIZ´
Karadenizlilerin öfkeli olduğu algısını kimileri kabul etmezken, kimileri ise de öfkeli ve sert tavırlı olduklarını belirtiyor. Trabzon´da doğup büyüdüğünü söyleyen Mehmet Salih, Karadenizlilerin öfkeli olduğu fikrine katılmadığını belirterek, "Kamuoyuna öyle bildiriyorlar. Halbuki biz Trabzonlular çok sıcakkanlı ve misafirperver insanlarız. Dışarıda maalesef bizi temsil edemediler" dedi.
Öfkeli olmadığını belirten Cemal Tokdemir ise, "Karadenizlilere böyle yakıştırmalar yapılıyor. Burada yaşadığım sürece öfkelenip, hadiseler yapan çok insan duymadım" diye konuştu.
'ERKEN PARLAR, ERKEN SÖNERİZ´
Almanya´da yaşadığını söyleyen Hamiye Yılancı ise Karadeniz erkeklerinin kadınlarına göre daha öfkeli olduğunu söyleyerek, "Havasından suyundan herhalde. Fırtına gibi esiyorlar. Biz buraya ayak uyduramayız. Erkekler daha öfkeli, biz daha sakiniz" dedi.
Selma Ayar ise mevsim şartlarının karakterlerine yansıdığını belirterek, "Güneşli gün sayısı az olduğu için gerçekten etki ediyor. Öfkeliyiz, fevriyiz biraz. Erken parlar, erken söneriz, merhametliyiz aynı zamanda" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2020-11-20 10:16:04

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