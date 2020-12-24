Kahvehaneye kumar baskını: 17 kişiye 53 bin lira ceza

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Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON´da polisin baskın düzenlediği kahvehanede kumar oynarken yakalanan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesildi.

Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede, kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakalanan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için

toplam 53 bin 550 lira ceza uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-12-24 12:43:21



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