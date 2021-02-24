Trabzon´da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 49 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ile silah parçası ve mühimmat ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon'un Sürmene, Araklı ve Of ilçeleri ile Antalya´nın Manavgat ilçesi arasında, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 11 şüpheliyi takibe alan ekiplerce, 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 85 jandarma personelinin görev aldığı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 3 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 188 tabanca mermisi, 49 ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca şarjörü, 32 muhtelif silah parçası ve 38 fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-02-24 10:08:12
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