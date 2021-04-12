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Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor

DHA

Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´de geride kalan 33 maçta toplamda 40 gol atıp kalesinde 31 gol gören Trabzonspor, son 4 sezonun en az gol attığı, son 10 sezonun ise en az gol yediği dönemini geçiriyor.
Trabzonspor, Süper Lig´de bu sezon geride kalan 33 maçta rakip ağlara toplam 40 gol bırakırken kalesinde 31 gol gördü. Karadeniz ekibi, bu istatistikle son 4 sezonun en az gol attığı, son 10 sezonun ise en az gol yediği dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer, 33 maç sonunda 23 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra bu alanda en başarılı dönemine imza atarken, 38 gol attığı 2016-17 sezonunun ardından ise bu dönem bu alanda en verimsiz sezonunu yaşıyor.
SON 8 MAÇTA 8 GOL ATABİLDİ
Bu sezon ligde 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından çıktığı son 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilen Trabzonspor, söz konusu periyotta en büyük sıkıntıyı gol bulma noktasında yaşadı. Bordo-mavililer, bu dönemde 4 maçı gol atamadan tamamlarken, söz konusu 8 maçta da sadece 8 gol kaydedebildi.
EN GOLCÜ BAKASETAS
Trabzonspor´un söz konusu 8 maçlık duraklama döneminde forvet oyuncuları Ekuban ile Djaniny 2´şer gol kaydederken, bu periyotta attığı 3 golle gol yollarında takıma en fazla katkı sağlayan isim orta saha oyuncusu Bakasetas oldu. Karadeniz ekibinde bir gol de savunma oyuncusu Edgar Ie kaydetti.
LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Geride kalan 33 maçta 40 gol kaydederek attığı gol bakımından ligde 9 takımın gerisinde yer alan bordo-mavililer, 31 golle yediği gol bakımından ise bir maç fazlasına rağmen Galatasaray ile birlikte ligde en az gol gören takımların başında yer alıyor.
AVCI SAVUNMA PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve gelmesinin ardından savunmada yaşadığı problemi çözerken, gol yollarında ise yine etkisiz kaldı. Avcı öncesi dönemde 8 maçta 15 gol yiyip 10 gol kaydeden bordo-mavililer, Avcı göreve geldikten sonra ise ligde çıktığı 25 maçta 30 gol atıp kalesinde 16 gol gördü. Trabzonspor, geçen sezon 33 maçlık periyotta 74 gol atıp 41 gol yemişti.
HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR
Bu arada Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından 2 gün izne çıkan bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hafta sonu sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-12 10:56:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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