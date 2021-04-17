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Trabzon'da, 'kısıtlamada market poşetli gezinti' tepkisi

DHA

Trabzon'da, 'kısıtlamada market poşetli gezinti' tepkisi


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON´da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanların ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıkları öne sürüldü.
Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon´da hafta sonu kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Polis ve jandarma ekiplerince kent merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Sürücülere seyahat izin belgesi ve kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeleri soruldu. Mahallelerde ise vatandaşların market alışverişleri için sokaklarda olduğu görüldü. Kimileri, kurallara uymayanların ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını öne sürdü.
`SÜREKLİ BASKI ALTINDA İNSANLAR´
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların insanları çok bunalttığını ifade eden Hayri Biberoğlu, "İnsanlar evlerinde bunaldılar. Sürekli baskı altında insanlar. Markete gitme bahanesi ile gezenler oluyor tabi ki. İnsanlar market bahanesi ile birlikte kendilerini o baskıdan kurtarmış sanıyor olabilirler. Hafta içi de halledilir aslında market alışverişi ama insanlar sırf dışarıya çıkabilmek için hafta sonu zaruri olmayan ihtiyaçları içinde dışarı çıkıyor, markete gidiyor" diye konuştu
`KALABALIK OLABİLİYOR SOKAKLAR´
Herkesin kurallara uyması gerektiğini söyleyen Gönül Selimoğlu da, "Polis bazen mahalle aralarında `evinize gidin´ anonsu yapıyor. Kalabalık olabiliyor sokaklar bazen. Ben şimdi alışveriş yapmak ve ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için dışarıya çıktım. İhtiyacımı gördüm ve evime geri dönüyorum. Yarın dışarıya çıkmayacağım" dedi. 
'MARKET İÇİN DIŞARI ÇIKILIYOR'
Yahya Köse ise, "Marketler açık. Birçok kişi 'markete gideceğim' diye dışarıya çıkıyor. Sokaklar kalabalık. Trafik kalabalık. Sokaklar araba dolu. Sanki hafta sonu sadece virüs yayılıyor. İnsanların tedbir alması ve dikkatli olması lazım. Bu şekilde kısıtlamalarla bu hastalığı bitirmek mümkün değil" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-04-17 14:59:04

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