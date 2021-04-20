Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi imar planına işlendi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, toplam 527 dükkandan oluşacak Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi’nin imar planına işlendiğini söyledi.

İlçedeki yatırım ve projeleri hayata geçirme noktasında temaslarına aralıksız devam eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bakanlıkları ve kurumları ziyaret ederek, yatırımların takipçisi oluyor. Turizmden spora, ulaşımdan sanayiye kadar her türlü yatırımları takip ettiklerini ifade eden Başkan Ekim, “Gelişmiş bütün ilçelerde küçük sanayi siteleri şehir merkezinin dışında kalmakta olup, ilçemizdeki mevcut sanayinin dağınık site yapısı ve sanayi sitesi içindeki dükkanların teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerin uygulanabileceği büyüklükte olmayışı esnafın daha kaliteli hizmet vermesini zorlaştırmaktadır. Yeni ve kullanışlı mekan gerekliliği, dağınık halde farklı yerlerde açılan iş yerleri sebebi ile meslek dallarına yönelik siteleşmenin olmaması, meslek gruplarına göre dükkan büyüklüklerinin farklılık göstermesi, müşterilerin bekleme alanlarının bulunmaması gibi daha pek çok olumsuz durum ortaya çıkmaktadır. Bu sanayi alanlarının yapım yıllarındaki mevcut yönetmelikler, teknoloji, ulaşım gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu yapıların günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumda oldukları görülmektedir. İlçemizde, konut alanı olarak gözüken alanların ortasında bu tip küçük sanayi sitelerinin olması ilçenin bütünlüğünü ve düzenini bozmakta olup; sanayi alanlarının vermiş olduğu çevre ve gürültü kirliliği insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yerleşim alanlarının içerisinde ve Samsun Trabzon yolunun Akçaabat geçişinin bitişiğinde bulunan sanayi siteleri, bölge trafiğini de arttırmaktadır” dedi.



“Toplam 527 dükkandan oluşacak”

Mevcut küçük sanayi sitelerinin yetersiz olması ve ihtiyaçları karşılayamaması sebebi ile taşınması zorunluluk haline gelmiştir. Akçaabat Düzköy yolu üzerinde kentsel servis alanı içerisinde yaklaşık 65 hektarlık alan; konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi alanı, toplu işyeri, toptan ticaret ve depolama alanları planlanmıştır. Alan üç etap olarak planlanmıştır. 1. etap 217 dükkan, 2. etapta 92 dükkan, 3.etapta ise 218 dükkan olacak şekilde toplam 527 dükkandan oluşacak küçük sanayi sitesinde dükkanlar, bu dükkanlara ait teknik birimler, sosyal birimler, otoparklar ve Akçaabat Oto Galericiler sitesi yer alacaktır. Gelinen aşamada belediyemiz tarafından bahse konu alan imar planına işlenmiş olup TOKİ ve Belediyemiz işbirliğinde alanla ilgili kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Gerekli fizibilite ve kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra Akçaabat Küçük Sanayi Sitesinin inşaatına başlanarak şehrimize kazandırılacaktır” ifadelerini kullandı.



“Oto galericiler taşınabilir”

Daha modern ve yaşanabilir şehir Akçaabat için çalışmalarını sürdüren Akçaabat Belediyesi otomobil ticareti sektöründe şehre değer katacak ve modern şehirleşmeye katkı verecek bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Şehrin içinde kümelenen araçların kaldırılması, ikinci el oto pazarlarının şehir dışında tek bir mekânda toplanması ve sektörel bir merkez oluşturulması hedefiyle hazırlanan proje kapsamında oto galerici esnafının planlanan alana taşınabileceğini ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Oto galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamak, ticari ve sosyal bir kompleks oluşturmak, onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek projenin hazırlık ve fizibilite çalışmaları tamamlandı. Belirlenen alanda, oto galericilerimiz tarafından mülkiyet ve tip galeri projeleri kapsamında inşaat işlemleri tamamlandıktan sonra yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayabilirler. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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