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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanma öncesi güneşli havayı fırsat bilen Trabzonlular park ve bahçeleri doldurdu

İHA

Tam kapanma öncesi güneşli havayı fırsat bilen Trabzonlular park ve bahçeleri doldurdu

Korona virüs rakamları önceki haftalara göre düşüşe geçen iller arasında yer alan Trabzon'da ülke genelinde yarın akşam başlayacak tam kapanma öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.
Korona virüsle mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe günü akşamından 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar tam kapanma süreci başlayacak. Tam kapanma öncesi bir süredir havanın kapalı ve yağışlı olduğu ilde güneşli havayı fırsat bilen Trabzonlular park ve bahçeleri doldurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık 100 bin kişide görülen korona virüs vaka oranlarında 409,90´dan 353,74´e düşen kentte tam kapanma öncesi şehrin kent merkezinde özellikle 65 yaş üstü vatandaş kalabalığı yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'ndaki banklarda boş yer kalmazken, tam kapanma öncesi sokak ve caddelerdeki kalabalık bazı vatandaşların tepkisini çekti.
Trabzonlu Resul Danış, tam kapanmayı olumlu karşılaştıklarını belirterek “Bu işten bir an önce kurtulmamız gerekli başka yapacak bir şeyimiz yok. Gördüğüm kadarıyla vatandaşların yüzde 80’i kurallara uyuyor yüzde 20 kaçak var” dedi.

“Bizim için biraz zor olacak”
Ömer Faruk Malkoç isimli vatandaş ise, “Eğer bu sürecin sonunda Korona virüs sayısı azalacaksa her şey normale dönüşmeye başlayacaksa doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim için biraz zor olacak çünkü gençler sürekli dışarı çıkmaya meyilli olacak ama mecburen katlanacağız. Sayıların düşmesi için virüsün gitmesi için mecburen katlanacağız. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.
Herkesin kurallara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Hüseyin Mazlum da, “Olumlu karşılıyorum iyi oldu. Tam olarak dikkat ediliyor mu? Derseniz pek etmiyoruz. Galiba vatandaş olarak pek dikkat etmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Bu işten bir an önce kurtulmak lazım. Tam kapanmayı olumlu karşılıyorum. Herkes bu işe tam olarak dikkat ederse inşallah bu işin üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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