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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüp mide ameliyatı sayesinde 148 kilodan 87 kiloya düştü

İHA

Tüp mide ameliyatı sayesinde 148 kilodan 87 kiloya düştü

Tüp mide ameliyatı sayesinde 145 kilodan 58 kilo vererek 87 kiloya düşen Gürcistan Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, fazla kilolardan kurtulmanın sevincini yaşıyor.
Çalışkan, ameliyat sonrası artık daha rahat nefes alabildiğini belirerek daha rahat hareket edebildiğini söylüyor.
7 ay önce gerçekleşen tüp mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Çalışkan, “Kilolarım yüzünden büyük sıkıntı yaşıyordum, hareket etmekte ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Farklı diyetler ve egzersiz programları uygulamama rağmen bir sonuç alamıyordum. Uzun süren araştırmalarım sonucunda tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Şuan ameliyatın üzerinden 7 ay geçti ve toplamda 58 kilo vererek 87 kiloya ulaştım. Bu süreçte başta başarılı operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Sezgin Mumcu ve Op. Dr. Orhan Şahin olmak üzere, beslenme ve diyet uzmanı ile hastane yönetimi ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.
Tedavi süreci hakkında bilgiler veren Özel İmperial Hastanesi Genel Cerrahi uzmanları Op. Dr. Sezgin Mumcu ve Op. Dr. Orhan Şahin, "Osman bey 7 ay önce fazla kiloları sebebiyle bizlere başvurdu. Geldiğinde 145 kiloydu. Biz kendisine kapalı yöntem laparoskopik sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı uyguladık. Sonra hem kendisinin uyumu hem de ameliyattaki süreçle beraber yaklaşık 60 kilo verdi” dediler.
Tüp mide ameliyatının, obezite cerrahisinde en etkili ve en tercih edilen yöntemlerinden olduğunu belirten Dr. Orhan Şahin “Cerrahi operasyon ile hastanın gıda alımı azaltılır ve bu sayede kontrollü biçimde, sağlığını muhafaza ederek kilo vermesi sağlanır. Normal halinde bir keseye benzeyen mide, ameliyat sonrasında uzun ve ince bir tüp formunu alır. Bu sebeple, bu cerrahi operasyon halk diline 'tüp mide ameliyatı' olarak yer etmiştir. Sleeve gastrektomi, yiyecek alımını kısıtlayarak kilo kaybına neden olan cerrahi bir işlemdir. Genellikle laparoskopik olarak yapılan bu işlemde, midenin yaklaşık yüzde 7580’i çıkarılır. Bu midenin çok daha az yiyecek alan bir tüp veya muz şeklini almasına neden olur" bilgisini paylaştı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de morbid obezitenin artarak büyüyen bir problem olduğunu hatırlatan Dr. Sezgin Mumcu ise “Bu kozmetik bir problem olmaktan ziyade oldukça ciddi kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, eklem ve omurga hastalıkları, meme, rahim, böbrek vb. kanser türlerinde artış, tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açmaktadır. Obezite yaşam süresini kısaltan, başlı başına bir hastalıktır. Tüp mide ameliyatı laparoskopik yöntemle yapıldığı için ameliyat sonrası süreç daha rahat geçer. Çünkü laparoskopi, kapalı bir yöntemdir ve 0,51 cm'lik minik deliklerden yapılır. Küçük kesi demek daha hızlı iyileşmek demektir. Ağrı daha az hissedilir, normal hayata dönüş çok hızlıdır. Hastalar ameliyat oldukları gün ayağa kaldırılır. 3. gün evlerine gidebilirler. Ameliyat sonrası düzenli takipler aksatılmamalı, uzman eşliğinde belirlenen beslenme planına mutlaka uyulmalı ve bilinçsiz spor yapmaktan kaçınılmalıdır” diye konuştu.

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