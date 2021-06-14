Pereira, Hekimoğlu Trabzon formasını giydi

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor ile yollarını ayıran ve daha sonra Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon´a transfer olan sağ bek oyuncusu Joao Pereira, tatil için geldiği Trabzon´da ziyaretlerini sürdürüyor.

2017-2021 yılları arasında Trabzonspor´da forma giyen ve sezonu Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon´da şampiyon olarak tamamlayan Joao Pereira, tatil için geldiği Trabzon´da 2´nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK´nın Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin´i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kantekin, Joao Pereira´ya üzerinde ismi yazılı Hekimoğlu Trabzon FK forması hediye etti. Pereira, yeni sezonda Trabzon temsilcisine başarılar diledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-06-14 19:03:02



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