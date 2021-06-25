Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu

DHA

Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017´de paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleri, yıl dönümünde yeniden sosyal medyanın gündemi oldu. Binlerce kişi, `İyi ki varsın Eren´ paylaşımlarında bulundu.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül´ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 24 Haziran 2017´de 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye´yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.
Öte yandan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik´in hayatının sinema filmiyle beyaz perdeye taşınmasına ilişkin, "Eren Bülbül´ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Unutmadık, unutmayacağız... İyi ki varsın Eren" notuyla paylaşımda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-06-25 12:18:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada kurduğu sistemle kendi elektriğini üretiyor
YEREL HABERLER Yaylada kurduğu sistemle kendi elektriğini üretiyor
Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu ...
Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Akşener: Anadolu insanı bize derdini de çözümünü de öğretti (2)
YEREL HABERLER Akşener: Anadolu insanı bize derdini de çözümünü de ...
Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
YEREL HABERLER 50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş ...
Akşener, görevi başında saldırıya uğrayan İHA muhabiri ile ilgili soruları böyle cevapladı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Doğru bir şey mi ? ‘Aferin iyi yaptı mı? diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış” “Ne yapalım şimdi ? ne yapayım ben. Elbetteki yanlış elbette ki geçmiş olsun”
YEREL HABERLER Akşener, görevi başında saldırıya uğrayan İHA ...
Akşener: Anadolu insanı bize derdini de çözümünü de öğretti
YEREL HABERLER Akşener: Anadolu insanı bize derdini de çözümünü de ...
Akşener'den silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a ziyaret
YEREL HABERLER Akşener'den silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye ...
Samet Zili: “Paris Hilton ile işbirliği yapıyoruz”
YEREL HABERLER Samet Zili: “Paris Hilton ile işbirliği yapıyoruz”
Kiraz ağacından düşen eski muhtar öldü
YEREL HABERLER Kiraz ağacından düşen eski muhtar öldü
Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini ...
Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret paylaşımları yapan 7 kişiye işlem
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret paylaşımları ...
Akın akın gelmeye başladılar Son bir ay içinde Trabzon'a Körfez ülkelerinden 25 uçakla yaklaşık 2 bin Arap turist geldi
YEREL HABERLER Akın akın gelmeye başladılar Son bir ay içinde ...
Avrasya Üniversitesinde Harita Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açıldı
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesinde Harita Mühendisliği Yüksek ...
Emniyet Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a sosyal medyada hakaret eden 7 kişi hakkında işlem başlattı
YEREL HABERLER Emniyet Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a sosyal medyada ...
Trabzon'da minibüsle çarpışan otomobildeki öğretmen öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da minibüsle çarpışan otomobildeki öğretmen ...
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Şalpazarı ...
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu