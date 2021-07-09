Denize gireceklere uzmanlardan 'Kulak' uyarısı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Haydar Ustaoğlu: “Kulak zarı daha önceden delik ise denize girerken kulağa pamukla tıkaç yapmak ve pamuğa dışardan vazelin sürmek gerekir”

Havaların iyice ısındığı bu günlerde serinlemek için özellikle deniz tercih edilirken uzmanlar bu konuda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Trabzon Özel İmperial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Haydar Ustaoğlu, deniz mevsiminin açılması kulak hastalıkları konusunda hassasiyeti artırdığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Temiz bir denize girmenin kulak zarı sağlam olması durumunda herhangi bir zarara sebep olmadığını kaydeden Ustaoğlu, “Temiz bir denize girmek kulak zarı sağlamsa her hangi bir zarara sebep olmaz. Kulak zarı daha önceden delik ise denize girerken kulağa pamukla tıkaç yapmak ve pamuğa dışardan vazelin sürmek gerekir. Sade pamuk kulağa daha çok su girmesine yol açar. Deniz suyu pisse veya kalabalık bir havuzdan dış kulak yolu enfeksiyonu gelişebilir. Çıktıktan sonra kulağı temiz bir pamukla kurutmak ve alkolle silmek doğru bir davranış olacaktır” dedi.

Kulak zarı çökmesiyle ilgili bilgi veren Ustaoğlu, bu durumun işitme kaybına yol açabileceğine dikkat çekerek, “Kulak zarı çökmesi diye tanımlanan tıbbi ismi SOM olan hastalık daha çok burun içi rahatsızlıklarının Östaki borusunun çalışmasını etkilemesi sonucu oluşur. Sinüzitten enzim noksanlığına östaki borusunun çalışmasını etkileyen bir çok hastalık buna sebep olabilir. Ayrıntılı bir KBB muayenesi gereklidir. Burundan orta kulağa hava gidemeyince orta kulak havası azalır ve zar dış ortam hava basıncının etkisi ile içeriye doğru basılır. Öncelikle sebebe yönelik ilaç tedavisi uygulanır beklenir. Altı haftadan fazla sürmesi durumunda kulak zarına havalandırma tüpü takılarak sorun çözümlenir. Gecikilmesi durumunda kulak zarı içeriye doğru çekilerek yapışır. Orta derecede bir kalıcı işitme kaybına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.



"En sık şikayetler sinüzit, alerjik rinit, baş dönmesi, bademcik iltihaplanması gibi hastalıklar"

Bölgede en sık rastlanan şikayetlerin sinüzit, alerjik rinit, baş dönmesi, bademcik iltihaplanması gibi hastalıklar olduğunu ifade eden Ustaoğlu, “Bölgemizde KBB hastalıklarında en sık rastlanan şikayetler sinüzit, alerjik rinit, baş dönmesi, bademcik iltihaplanması gibi hastalıklardır. Karadeniz Bölgesinin yüksek nem oranı, alerjenler açısından zenginliği, son yıllarda artan inşaatlar ve çevre kirliliği alerjik hastalıklar ve vertigo şikayetlerinin artmasında etkilidir. Sinüzit çevre ve iklim şartları nedeniyle bölgemizde çok sıktır. Sinüzitli hastalarda önce fizik muayene ile geniz eti, burun kemik eğriliği, alerjik yapı gibi kolaylaştırıcı faktörler araştırılır. Varsa bu sebepler ortadan kaldırılır. Kronik sinüzite bağlı doku değişiklikleri retansiyon kistleri, polipler, katı iltihaplanmalar minimal invaziv cerrahi tekniklerle ameliyatla düzeltilebilir. Sık tekrarlanan sinüzit atakları tanımlayan hastaların bu yönden tetkik edilmesi uygundur. Sağlıklı kalmak en iyi tedaviden bile üstündür. Bu nedenle hasta olmamak, bunun için korunmak önemlidir. Sağlıklı bir deniz mevsimi, dikkatli olmakla mümkündür. Bu kış içinde sağlığın güçlendirilmesi anlamını taşır” diye konuştu.

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