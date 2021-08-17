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Sezona hızlı başlayan Trabzonspor, deplasman serisini de sürdürdü

DHA

Sezona hızlı başlayan Trabzonspor, deplasman serisini de sürdürdü


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Yeni sezona deplasmandaki 5-1´lik Yeni Malatyaspor galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkarıp, seriyi sürdürdü.
UEFA Konferans Ligi´nde Molde FK´yı saf dışı bırakarak yoluna devam eden Trabzonspor, Süper Lig´e de iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor´u 5-1 mağlup ederek ilk haftayı zirvede tamamlayan bordo-mavililer, aynı zamanda dış sahadaki yenilmezlik serisini de devam ettirdi. Süper Lig´de deplasmanda son yenilgisini 2020-21 sezonunun 6´ncı haftasındaki Fenerbahçe mücadelesinde alan Trabzonspor, sonraki 18 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Dış sahadaki 3-1´lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından geride kalan sezonda ligde çıktığı 17 karşılaşmada da yenilgi almayan Trabzonspor, yeni sezona da Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet ile başladı. Dış sahada toplamda 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, bu periyotta 9 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.
3 SEZON SONRA LİGE GALİBİYETLE BAŞLANGIÇ
2021-22 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor´u 5-1 mağlup eden Trabzonspor, 3 sezon aradan sonra Süper Lig´e galibiyetle başlangıç yaptı. Bundan önce son olarak 2017-18 sezonun ilk haftasında sahasında Konyaspor´u 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başlangıç yapan bordo-mavililer, 2018-19 sezonuna deplasmandaki 2-0 Medipol Başakşehir mağlubiyeti, 2019-20 sezonuna deplasmandaki 1-1´lik Kasımpaşa beraberliği ve 2020-21 sezonuna ise sahasındaki 3-1´lik Beşiktaş yenilgisi ile başlamıştı.
AVCI YÖNETİMİNDE EN FARKLI SKOR
2020-21 sezonunun 31´inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü´nü 4-1´lik skorla mağlup ederek teknik direktör Abdullah Avcı´nın kulüpte göreve başladığı ilk sezonunda en farklı galibiyete ulaşan bordo-mavililer, şampiyonluk hedefiyle başladığı 2021-22 sezonun ilk haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor´u 5-1´lik skorla geçerek, Avcı dönemindeki en farklı skora ulaştı.
UĞURCAN ÇAKIR: ÖNEMLİ DEPLASMANI FARKLI SKORLA GEÇTİK
Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Trabzonspor´un takım kaptanı Uğurcan Çakır, uzun bir yolda olduklarını belirterek, destek istedi. Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ligin önemli deplasmanlarından birini farklı skorla geçtik. Çok uzun yoldayız, destek çok önemli. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz" derken, takım arkadaşı Bakasetas ise, `Bize her yer Trabzon´ paylaşımı ile mutluluğunu taraftarlarla paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-17 10:37:35

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