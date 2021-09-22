Trabzonspor´dan Koita´nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü´nden, dün yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Fode Koita´nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.Bordo-mavililerin kulüp doktoru Hakan Çelik yaptığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita´nın çekilen MR´ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-22 13:49:47



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