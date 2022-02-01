Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı

Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Yomra ilçesinde, karların erimesiyle meydana gelen heyelanda Özdil Mahallesi´nde yol, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı
İlçeye bağlı Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisindeki yolda karların erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Sarp arazide kayan toprak kütlesinin dolduğu yol, ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle beton zemini çatlayan ve beton duvarı da yıkılan yolu açmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Selçuk BAŞAR
2022-02-01 16:19:35
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