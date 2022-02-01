Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Yomra ilçesinde, karların erimesiyle meydana gelen heyelanda Özdil Mahallesi´nde yol, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı

İlçeye bağlı Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisindeki yolda karların erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Sarp arazide kayan toprak kütlesinin dolduğu yol, ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle beton zemini çatlayan ve beton duvarı da yıkılan yolu açmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Selçuk BAŞAR

2022-02-01 16:19:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.