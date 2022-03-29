Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü geçişinde Ömer Y. yönetimindeki 61 M 0027 plakalı minibüs yoldan dönmek üzereyken karşı yönden gelen Ali Şen'in kullandığı 61 A 5492 plakalı polis motosikleti çarpıştı. Kazada polis memuru Ali Şen, yaralanırken yaralı polis önce Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.