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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: "Takım bugün her şeyi denedi; bir şampiyon gibi oynadı"

İHA

Abdullah Avcı: "Takım bugün her şeyi denedi; bir şampiyon gibi oynadı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Rakipler hepsini kazanacak, biz de 4 puan alamayacağız gibi bir durum oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir algı oluşturmasınlar. Takım bugün her şeyi denedi. Bir şampiyon gibi oynadı. Oyuncularıma hiçbir şey söyleyemem" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıda dengeli bir oyun olduğunu belirterek, "Puan olarak rahat bir takım, kaliteli ayakları var. Topu kolay vermeyen bir takım. İlk yarının sonunda topa sahiptik ama ilk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Duran toptan mağlup duruma düşüp ikinci devreye girdik. Sonrasında değişiklikler yaptık. Özellikle topa sahip olma, rakibe baskı kurma, rakip ceza sahasının içinde hemen hemen 45 dakika oynadık. Her şeyi denedik. Kenar orta, şut, bek ve stoper arasını, bire birler, duran toplar, kornerler denedik. Bugün istatistiki rekorlar kırıldı. Bugün ikinci yarıda şampiyon takım gibi oynadık. Sonlara doğru bir tane geçiş verdik, oradan gol yiyebilirdik. İkinci yarıdaki oyun belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyundu. Bu oyunun içinde bunlar var. Şampiyonluk yolu kolay bir yol değildir. Zor ve meşakkatli bir yoldur. Bu puanları onun için topladık kaybettiğimiz hiçbir şey yok. 5 puan lazımdı, bugün 4 puana düştü. En iyi şekilde yolumuza devam ediyoruz. Salı günü kupa maçı var. Oyuncuları mücadele ve kurdukları baskıdan, tekrar oyunu çevirme isteklerinden dolayı tebrik ediyorum ama futbol bazen böyledir. Her şeyi denersin ama bunun karşılığını alamazsın. Onun için yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

"En ufak bir kaygımız yok"
Son haftalarda beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalarda yaşanan puan kayıplarının kaygı oluşturmadığını dile getiren Avcı, “En ufak bir kaygımız yok. Biz kaliteli bir takımız. Gider deplasmanda kazanır döneriz, içeride kazanırız. Bunlar bu işin içinde var. Rakipler hepsini kazanacak, biz de 4 puan alamayacağız gibi bir durum oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir algı oluşturmasınlar. Takım bugün her şeyi denedi. Bir şampiyon gibi oynadı. Oyuncularıma hiçbir şey söyleyemem. Salı günü öteki hedeflerimizden bir tanesi kupa maçı var. Ona döneceğiz sonra da lige döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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