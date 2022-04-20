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Nevzat Kaya: "İnşallah Trabzonspor şampiyon olacak. Biz de 3. Lig Kupası'nı Trabzon'da kaldıracağız" Eski Trabzonspor Yöneticisi ve 1984 Muşspor Onursal Başkanı Nevzat Kaya, TSYD'yi ziyaret etti

İHA

Trabzonspor'un eski yönetim kurulu üyesi, 1984 Muşspor Onursal Başkanı Nevzat Kaya, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Nevzat Kaya: "İnşallah Trabzonspor şampiyon olacak. Biz de 3. Lig Kupası'nı Trabzon'da kaldıracağız" Eski Trabzonspor Yöneticisi ve 1984 Muşspor Onursal Başkanı Nevzat Kaya, TSYD'yi ziyaret etti

Trabzonspor'un eski yönetim kurulu üyesi, 1984 Muşspor Onursal Başkanı Nevzat Kaya, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.
1984 Muşspor'un 3. Lig'e yükselme maçları ve Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a gelen Nevzat Kaya, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu ile bir araya geldi.
Kaya, daha önce bir Trabzonspor yöneticisi olarak kulüp ile bağını hiç koparmadığını ve her zaman bordomavili kulübün yanında olduğunu belirtti.
Bu sezon Trabzonspor camiasından taraftarına, basınına kadar çok önemli bir birliktelik sergilendiğini ve bunun da başarıyı getirdiğini ifade eden Kaya, “Muşluyum ama ben de Trabzonlu sayılırım. Eşim Trabzonlu, Sürmeneli. Trabzonspor'un benim için anlamı çok farklı, başarılarından gurur duyuyorum, büyük sevinç yaşıyorum. İnşallah hep beraber şampiyonluğu kutlayacağız." dedi.
Kaya, kendi kentine karşı sorumluluklarının da bulunduğunu, 1984 Muşspor’un başarısı için de gayret gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Sağolsunlar, Onursal Başkanlık görevini bana layık gördüler. Sezon içerisinde zor durumda bulunan Muşspor'a destek olduk ve bugün playofflarda mücadele etme hakkı kazandık. İlk maçımızda Özgüzelderespor’u mağlup etmeyi başardık. Bir karşılaşmamız daha kaldı. Trabzon'da yakalayacağımız 3. Lig'e yükselme başarısının benim için çok büyük anlamı olacak."

"İnşallah Muşspor 3. Lig kupasını Trabzon'da alacak"
Trabzon'da kendilerine kucak açan herkese teşekkür eden Kaya, "Burada kendi şehrimizde gibi hissediyoruz. İlk maçımızda Trabzon taraftarlarının bize gösterdiği destek ve ilgiliden dolayı, çok mutlu oldum. Onların yüreğini, misafirperverliklerini biliyorum. Bu konuda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cuma günü oynanacak final maçında da yanımızda olacaklarına inanıyorum. Trabzonspor, bu sezon şampiyon olacak, Muşspor da 3. Lig Kupası'nı inşallah Trabzon'da alacak." şeklinde konuştu.
Kaya, Trabzonspor Kulübü ile yakın ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, "Trabzonspor'dan hem Muşspor’u hayal ettiğimiz noktalara taşıma konusunda bize yol göstermelerini isteyeceğiz hem de bulunduğumuz bölgede Trabzonspor ve Türk futboluna katabileceğimiz en üst katkıyı sağlama noktasında çaba sarf edeceğiz. Trabzonspor, Anadolunun ağabeyidir, biz de onun bir kardeşi olarak, bu yolda yanımızda yer almalarını bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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