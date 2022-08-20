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Şota Arveladze: Artık ben de Ahmetcan'ın taraftarıyım

DHA

Şota Arveladze: Artık ben de Ahmetcan'ın taraftarıyım


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´dan Ajax´a transfer olan Ahmetcan Kaplan, bordo mavili takımın eski oyuncusu Şota Arveladze´nin ardından Süper Lig´den Hollanda ekibine transfer olan ikinci futbolcu oldu. Başarılı stoperin transferini değerlendiren Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Ajax eğer Trabzonspor´dan 19 yaşındaki bir çocuğu almışsa bu önemlidir, gelecek görmese almazdı. Ahmetcan´ı tebrik ediyorum. Artık ben de onun taraftarıyım" dedi.
Trabzonspor´un altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselerek kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, 9,5 milyon bonservis karşılığında `Avrupa´nın futbolcu fabrikası´ olarak bilinen Ajax´a 5 yıllık imza attı. Trabzonspor´da 1994-1997 yıllarında forma giyen ve Süper Lig´den Ajax´a transfer olan ilk futbolcu olan şimdiki Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Süper Lig tarihine geçen Ahmetcan Kaplan transferi hakkında Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuştu.  
AHMETCAN, SÜPER LİG'DEN AJAX'A TRANSFER OLAN İKİNCİ OYUNCU
1997-98 sezonunda Trabzonspor'dan 1 milyon 600 bin Euro bonservisle Ajax'a transfer olan ve kariyerini Glasgow Rangers, AZ Alkmaar, Levante gibi önemli kulüplerde sürdüren Şota Arveladze, genç yaşında Hollanda ekibine katılan Ahmetcan'ın büyük bir başarıya imza attığını ifade etti. Süper Lig´den Avrupa devine transfer olan ikinci oyuncu olarak tarihe geçen Ahmetcan´ın geleceğinin parlak olduğunu belirten Şota Arveladze, Ajax´ın dünya çapında genç oyuncuları izleyip gelecek vaat edenleri dikkatle seçtiğini söyledi.
"BU İŞİ BURADA BIRAKMASIN"
Ajax´ta oynamanın genç oyuncunun kariyerinde önemli bir basamak olduğunu belirten Arveladze, "Hem Ahmetcan´ı, hem akademisini, hem altyapı hocalarını, hem de kulübü tebrik etmek lazım. Kendisi takımına ve ülkeye çok büyük değer ve katkı verdi. Büyük bir iş başardı. Ahmetcan´a tavsiyem, bu işi burada bırakmasın. `Avrupa´ya transfer oldum´ diyerek gelişimini durdurmasın. Daha çok çalışsın, daha büyük başarılara imza atıp herkesi daha fazla mutlu etsin. Ahmetcan´ı tebrik ediyorum. Artık ben de onun taraftarıyım" dedi.
"AJAX 19 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ALMIŞSA ÖNEMLİDİR"
Hollanda ekibi Ajax´ın, umut vaat eden genç futbolcuları seçerek aldığını ifade eden Arveladze, "Ajax eğer Trabzonspor´dan 19 yaşındaki bir çocuğu almışsa bu önemlidir, gelecek görmese almazdı. Diğer ülkelerden Brezilya´dan Arjantin´den de alabilirdi ama gelip Trabzonspor´dan aldı. Önceki gün Bayern Münih, Dinamo Tiflis´ten 17 yaşındaki Luka Parkadze´ye imza attırdı. Ben de sosyal medyamda paylaştım. Bu çocuk daha 17 yaşında. Bu çocuk, çok büyük değer kazandırdı kulübüne. Ahmetcan da tıpkı onun gibi ülke futboluna ve Trabzonspor´a değer kazandırdı. Ahmetcan benden sonra giden ikinci oyuncu oldu. Umarım Ajax Türkiye´den daha çok oyuncu alır" diye konuştu.
"AHMETCAN´I ALMAK AJAX´A KISMET OLDU"
Ajax´ın Süper Lig´den transfer ettiği her iki futbolcunun da Trabzonspor´dan seçmesini değerlendiren teknik adam, "Türkiye´den çıkıp Avrupa´da farklı kulüplere giden çok futbolcu var. Ama Trabzonspor´un altyapısından iyi oyuncular çıkıyor. Ajax olmasaydı Ahmetcan belki başka takımlara da gidebilirdi. Ajax özellikle genç oyuncuları seçen bir kulüp, Ahmetcan´ı almak Ajax´a kısmet oldu" ifadelerini kullandı.  
"ALTYAPIDA İYİ SİSTEM KURULURSA DAHA ÇOK OYUNCU ÇIKAR"
Futbolda altyapıya daha fazla önem verilmesi halinde genç yeteneklerin ülke ve dünya futboluna daha çok kazandırılabileceğini belirten Arveladze, "Trabzonspor´da bu tür oyuncular her 10 senede bir çıkıyor. İyi bir sistem kurulursa daha çok oyuncu daha kısa sürede çıkar. Önce 5 senede bir, sonra 3 senede bir çıkar. Hem A takıma, hem ekonomik olarak kulübe, hem de milli takıma katkı sağlanır. Önemli olan da budur. Altyapının önemli olduğunu herkes söylüyor ama Türkiye´de bu konuda doğru dürüst iş yapılmıyor. Maalesef herkes puan peşinde. Halkımız da beklemek istemiyor, bu konuda sabırsız. Türkiye´de özellikle Trabzon´da, Sakarya´da, İzmir´de, diğer Karadeniz şehirlerinde çok yetenekli oyuncular var. Bu tarz işler düzgün yapılırsa, iyi bir sistem olursa yetenekli çocukları bekletmeye gerek kalmaz. Avrupa´ya Ahmetcan gibi daha çok genç gönderilir" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-20 11:04:42

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