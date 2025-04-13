Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz Derbisi'ni ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Trabzon'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 21. dakikalarda Oleksandr Zubkov kaydetti. Ayrıca bordo-mavililerin 58. dakikada Simon Banza'yla attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Yeşil-mavililerde 76. dakikada Dal Varesanovic, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 2 maç aradan sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Ç. Rizespor ise 34 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Rizespor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.