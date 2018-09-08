Öne Çıkanlar
Ahmet Ağaoğlu
Futbol
Haberler > Futbol

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Türk bayrağı tepkilerine sert çıkış

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar 7,5 yıllık aranın ardından ilk kez Trabzon'da maç yaparken Medical Park'ta çekilen bir fotoğraf gündeme oturdu. Fotoğrafla birlikte Türk bayrağının yerde olduğu şeklinde tepkiler gösterilirken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Ağaoğlu fotoğrafın maç öncesi çekildiğini dile getirdi ve "Rüzgarın suçunu taraftarımızın üzerine yükleyerek olumsuz algı yaratma çabaları" ifadelerini kullandı

08 Eylül 2018 Cumartesi, 17:08:26 | Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon'da Rusya'yı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta Serdar Aziz'in golüyle 1-1'i yakalayan ay-yıldızlılar, Dzyuba'nın golüne engel olamayınca maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Rusya maçı ile 7,5 yıl sonra Trabzon'da bir karşılaşmaya çıktı. Milli maçın oynandığı 40 bin 782 kişilik Medical Park Stadı'nın açılışı, 18 Aralık 2016'da gerçekleştirildi. Medical Park Stadı'nda taraftarlar, A Milli Takım'a coşkuyla destek verdi.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuyla takımlarına destek verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak ülkelerinin milli takımlarını yalnız bırakmadı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündeme damga vurdu. Stadyumda tribünde çekilmiş kare paylaşılarak Türk bayrağının yerde olduğu şeklinde tepki gösterildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 

"Koltuk üzerlerinde ve yerde bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok, yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortada" ifadelerini kullanan Ağaoğlu, tepkileri eleştirdi. Ağaoğlu, sözlerini "Bu düşünce içerisidne olan zavallılar şunu iyi bilsinler ki bir toplumu en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak, yapılabilecek en aptalca hatadır" diyerek noktaladı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.