DHA

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir" denildi.

Öte yandan 2021-22 sezonu başında Çaykur Rizespor´dan Trabzonspor´a transfer olan Köybaşı, bordo mavili takımda, fazla forma şansı bulamamıştı. 33 yaşındaki sol bek, Trabzonspor kariyerinde 13 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri mücadelesinde forma giydi.