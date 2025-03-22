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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Arseniy Batagov açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Arseniy Batagov açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:12
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        Trabzonspor'dan Batagov açıklaması!
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        Trabzonspor, Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'un sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

        Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Ukrayna 21 Yaş Altı Milli Takımı kampında sakatlanan futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.

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