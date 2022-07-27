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Trabzonspor kafilesi yurda döndü

Süper Lig´de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak yurda döndü

Trabzonspor kafilesi yurda döndü
DHA

Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği 2 etaplı yurt dışı kampını tamamladı. Avusturya´dan saat 18.00´de özel uçakla hareket eden bordo mavililer, saat 21.30´da Trabzon Havalimanına ulaştı. Bordo mavili futbolcuları havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, yurda dönen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

TREZEGUET: İYİ BİR SEZON OLACAK

Trabzon´a ilk kez gelen yeni transferlerden Mahmoud Trezeguet havalimanı çıkışında taraftarlardan ilgi gördü. Trezeguet, "Çok heyecanlıyım ve inşallah bizim için iyi bir sezon olacak" dedi.

LARSEN: HEYECANLIYIM

Bordo mavili takımın yeni transferlerinden Larsen de "İyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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