        Fatih Tekke: Zor bir süreç bizi bekliyor

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, her maçın zor geçtiğini belirterek, Trendyol Süper Lig'de konumlarını belirleyecek önemli bir sürece gireceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 01:31 Güncelleme: 04.02.2026 - 01:31
        "Zor bir süreç bizi bekliyor"
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, evinde Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın sonunda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, her maçın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Morale ihtiyacı olan oyuncuların gol atması da sevindirici. Oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Topa sahip olan takım bizdik. Ortada bir kalite farkı da var. Rakibimize fazla fırsat vermedik ama tek fırsatı gole çevirdiler. Allah'tan gol geçerli olmadı. Her maç bizim için zor oluyor. İkinci yarıda ise yaptığımız değişikliklerle iyi şeyler oldu diyebilirim. Yetenekli oyuncularımızın biraz daha sorumluluk almaları gerekiyor" dedi.

        "LİGDE YERİMİZİ TAYİN EDECEK BİR 5 HAFTAYA GİRİYORUZ"

        Tecrübeli oyunculardan öz güvenlerini yukarı çıkartacak aksiyonlar beklediklerini belirten Tekke, "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Ama zorlu bir sürecimiz var. Sakat oyuncularımız da var. Bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa, bence bu 5 haftalık periyotta bu desteği ortaya koymak gerekiyor. Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkesten beklentim Trabzonspor'un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak" ifadelerini kullandı.

        Fatih Tekke, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise son güne kadar çalışmanın devam edeceğini, ihtiyaçlarını giderecek net oyuncular üzerinde durduklarını belirtti.

