        Trabzonspor'un en istikrarlısı Jabol-Folcarelli - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un en istikrarlısı Jabol-Folcarelli

        Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, geride kalan 12 haftalık bölümde bordo-mavililer adına en istikrarlı oyuncu oldu.

        Giriş: 14.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:10
        Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Sikan ile birlikte kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, bordo-mavili takımın orta sahasında güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

        İLK GELDİĞİ DÖNEMDE SAKATLIKLAR YAŞADI

        Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımın başında bulunduğu dönemde 2024-2025 kış transfer döneminde kadroya katılan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig'de 7 maçta 351 dakika sahada kalan oyuncu kas yaralanması nedeniyle ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı.

        BU SEZON SAHADAKİ EN İSTİKRARLI İSİM OLDU

        Bu sezon bordo-mavili takımla birlikte iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Antalyaspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu diğer maçların tamamında forma giyerek bin 35 dakika sahada kaldı. Oyuncu bordo-mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıktı.

        Trabzonspor'da Folcarelli'nin ardından, Paul Onuachu bin 34 dakika, Savic 951 dakika, Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç ise 943 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu.

        OULAI İLE UYUM YAKALADI

        Trabzonspor'un en genç oyuncularından Oulai, bordo-mavili takımda düzenli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte Folcarelli ile iyi bir uyum yakaladı. Aynı dili konuşan ikili arasında Oulai 19, Folcarelli ise 25 yaşında. Orta sahaya dinamizm katan bu oyuncuların koordinasyonu ve saha içi anlayışı, Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliğini önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde arttırması bekleniyor.

