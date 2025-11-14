Trabzonspor'un en istikrarlısı Jabol-Folcarelli

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Sikan ile birlikte kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, bordo-mavili takımın orta sahasında güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İLK GELDİĞİ DÖNEMDE SAKATLIKLAR YAŞADI

Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımın başında bulunduğu dönemde 2024-2025 kış transfer döneminde kadroya katılan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig'de 7 maçta 351 dakika sahada kalan oyuncu kas yaralanması nedeniyle ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı.

BU SEZON SAHADAKİ EN İSTİKRARLI İSİM OLDU

Bu sezon bordo-mavili takımla birlikte iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Antalyaspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu diğer maçların tamamında forma giyerek bin 35 dakika sahada kaldı. Oyuncu bordo-mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Trabzonspor'da Folcarelli'nin ardından, Paul Onuachu bin 34 dakika, Savic 951 dakika, Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç ise 943 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu.