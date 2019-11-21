Bordo-mavili kulübün internet sitesinde, olağan genel kurul öncesi 46. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yayımlandı.

Mali disiplinin ön planda tutulduğu, sportif ve idari yapılanmaların kulüp bünyesine uygun tarzda yürütüldüğü bir faaliyet döneminin geride bırakıldığı aktarılan raporda, 1 Kasım 2018-31 Ekim 2019 döneminde, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi, A takım bütçesinin sınırlandırılması, borç yapılandırması, kaynak yaratma çalışmaları, sermaye artırımı, mağazacılık faaliyetleri ve mali tablo hususlarının ön plana çıktığı belirtildi.

Raporda, UEFA Avrupa Ligi'ne katılımla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Bu dönem bizleri en çok mutlu eden hususlardan bir tanesi şüphesiz ki sportif olarak elde etmiş olduğumuz UEFA kupalarına katılma hakkımızın idari olarak da engellenmesinin önüne geçilebilmiş olmasıdır. Ocak 2019'da bizzat başkanımızın katılımı ve sunumuyla başladığımız UEFA ile müzakere ve savunma sürecimiz, süreç içerisinde sunduğumuz ilerleme raporları ile devam etmiştir. Yapılandırma

sürecinin tamamlanması ve Mayıs 2019 mali verilerimizin de ortaya çıkmasıyla desteklediğimiz son savunmamız sonrası, Temmuz 2019 döneminde UEFA tarafından turnuvalara katılabileceğimiz kararı verilmiştir. Süreç içerisinde uygulamalarımızı ve mali durumu izleyeceklerini not düşen UEFA, vermiş olduğu kararda, turnuvalardan elde edeceğimiz tüm gelirlerin yarısına daimi olarak el koyma şartını koymuştur. Bu karar da yönetim kurulumuz tarafından CAS'a taşınmıştır. 16 Aralık 2019'da CAS'ta

duruşmamız olup bizzat başkanımızın da katılacağı duruşma sonrası bu ağır kararın da kaldırılacağını, en azından biraz daha yumuşatılabileceğini düşünüyoruz."

Son üç sezonunun takım maliyetlerinin sezon ortalamalarına göre 2017-2018'de 37 milyon avro, 2018-2019'da 18 milyon avro ve 2019-2020'da 20 milyon avro olduğu belirtilen raporda, takım bütçesine bağlı kalınmasının yönetim kurulu açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, "Zira bu sezon başı itibarıyla TFF kanalıyla yürürlüğe girmiş olan yerel lisanslama talimatlarına göre, her takımın son üç yıllık mali verilerine göre oluşturulmuş bir harcama limiti belirlenmiştir. Artık, gelir yaratmadan, kaynak oluşturmadan, limitler dışına çıkılmasının önüne geçilmiştir. Kaldı ki yönetim kurulumuz, göreve geldiği ilk günden itibaren zaten bu anlayışla hareket ederek, uygulamalara en hazır kulüp durumunda olmamızı sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"TAKIMIN ESKİDEN GELEN TÜM ÖDEMELERİ KAPATILMIŞ"

Oyuncu maaşlarının da düzenli ödendiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

"Çok hassas davranılarak oluşturulmuş olan takım bütçelerine uygun olarak oyuncu maaşlarının düzenli olarak ödenmesi konusunda şu an itibarıyla belki de kulüp tarihimizin en düzenli dönemini yaşamaktayız. Haziran ayı itibarıyla takımın eskiden gelen tüm ödemeleri kapatılmış ve yaz kampına takımımızın huzurlu bir şekilde gitmesi sağlanmıştır. Yeni sezonun başlaması ile birlikte de her aya ait ödemeler, ilgili ayı takip eden ilk birkaç gün içerisinde ödenmiştir. Şu an itibarıyla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait tüm futbolcu, teknik kadro ve personel ödemeleri yapılmış olup, oyuncularımıza prim ve maç başları da dahil olmak üzere hiç bir borcumuz bulunmamaktadır."

2019-2020 sezonu 1. transfer tescil dönemi profesyonel futbolcu listesi ile kiralık futbolcuların dağılımı hakkında da bilgilendirmede bulunulan raporda, "2018-19 sezonu ikinci yarısı ile 2019-20 sezonu birinci transfer dönemi itibarıyla yaklaşık 135 milyon lira tutarında bir transfer geliri elde edilmiş olup, buna karşılık 32 milyon lira tutarında bonservis ve menajerlik gideri oluşmuştur." ifadesi kullanıldı.

"SORUNLU HALDEKİ DOSYALARIMIZIN TAMAMI ÖDENEREK ORTADAN KALDIRILMIŞTIR"

Raporda, borç yapılandırmayla ilgili de şunlar kaydedildi:

"Ziraat Bankası başta olmak üzere Denizbank, Halk Bankası ve Aktifbank'tan oluşan konsorsiyumla kulübümüz arasında imzalanan anlaşma kapsamında, mevcut banka kredilerimiz yeniden yapılandırılmış, avro cinsinden olan kredilerimiz liraya döndürülmüş ve sağlanan ek kredi ile lisansa engel, UEFA ve FIFA da davalık durumda olan, TFF'de oyuncu tescilimize engel durumda olan dosyalarımız başta olmak üzere sorunlu haldeki

dosyalarımızın tamamı ödenerek ortadan kaldırılmıştır. İki yıl anapara geri ödemesiz olarak toplam beş yıllık bir döneme yayılan yapılandırma şartlarının önümüzdeki günlerde değiştirilmesi planlanmaktadır. Öncelikle sürenin uzatılması başta olmak üzere maliyet ve teminat kısımlarının revize edilmesi çalışmaları devam etmektedir."

Kredilerin faiz oranının TÜFE+5 puan esasına göre belirlendiği ifade edilen raporda, "İlk kullanım oranımız yüzde 16,65+5 olmak üzere toplam yüzde 21,65 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 10-12 olarak açıklamış olup 31 Aralık sonrası faiz oranımızın yüzde 15 seviyelerine düşerek devem etmesini beklemekteyiz. Yapılandırma ile sorunlu tüm dosyaları kapatan yönetim kurulumuz, benzer durumların yeniden oluşmaması adına azami gayret sarf etmektedir." denildi.

"SEZON SONU CİRO HEDEFİ 61 MİLYON LİRA, FORMA SATIŞ HEDEFİ 200 BİN ADET"

Raporda, kaynak yaratma konusunda oldukça yoğun bir çabanın yürütüldüğü bu dönemde birçok başarılı çalışmanın da gerçekleştirildiği işaret edilerek, "Sermaye artırımı, yapılan yeni sponsorluk anlaşmaları, biten sponsorlukların daha iyi şartlarda yenilenmeleri, stadyum hasılatları ve mağazacılık faaliyetlerimizdeki başarılı sonuçlar sayesinde yaklaşık 200 milyon lira tutarında kaynak yaratılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Sağlanan kaynakların ana başlıkları hakkında da bilgilendirmede bulunulan raporda, mağazacılık faaliyetlerinde de kulüp açısından tarihi bir dönemin geride bırakıldığı vurgulandı.

Raporda, geçen sezonu 105 bin forma satışıyla kapatan TS Club'ın, bu sezonun 5 aylık döneminde 140 bin satış rakamına ulaştığı belirtildi.

Geçen sezonun forma satışında 34 milyon lira ciro ile kapatıldığı aktarılan raporda, şöyle denildi:

"Bu sezon daha 5 aylık sürede ciromuz 40 milyon liraya gelmiştir. Bu sezonki formalarımız arasında yer alan ve medya ekibimizin hazırladığı tanıtım videosuyla da çok büyük bir kesime tanıttığımız keşan desenli formamız, bu rakamların ortaya çıkmasında çok ciddi bir pay sahibi olmuştur. Oldukça dikkat çekici bir şekilde büyüyen mağazacılık faaliyetlerimizin daha da büyümesi adına gerekli olan tüm çalışmalar yapılmaktadır. Sezon sonu ciro hedefimiz 61 milyon lira ve forma satış hedefimiz de 200 bin adettir. Bu hedeflerimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi 5 aylık sonuçlar bize göstermektedir."

"MALİ KARNEMİZİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETTİRİLECEKTİR"

Raporda, mali tabloyla ilgili de değerlendirmede bulunularak şunlar kaydedildi:

"Olumlu sonuçlar içeren mali tablolarımızın en önemli olumlu sonucu da hiç şüphesiz ki uzun zamandır sürekli artış trendinde olan konsolide net borcumuzun bu bilanço döneminde artık aşağı yöne doğru evrilmesi olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 987,7 milyon lira olan borcumuz bu dönem yaklaşık 160 milyon lira azalarak 828,9 milyon liraya gerilemiştir. Kulübümüzün özellikle ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi adına oldukça önemsediğimiz mali karnemizin daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız bundan sonraki dönemde de artarak devam ettirilecektir. 31 Ekim 2019 itibarıyla kulübümüzün konsolide net borcu 828 milyon 916 bin 509 liradır."

Raporda, bu dönemki idari yapılanmalar ve tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararlar sonucu oluşan çalışan dağılımı hakkında da bilgilendirme yapılarak, detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporunun kongre gününde katılımcılara sunulacağı kaydedildi.

Öte yandan, Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, 22 Kasım'da yapılacak. İlk toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamazsa genel kurul 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.