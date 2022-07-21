'Makas' tartışması: Yangın tüpüyle saldırdı 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da trafikte 'makas' atma nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, başına yangın tüpüyle vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, Muhammed E. idaresindeki otomobil ile trafikte seyreden başka bir sürücü arasında makas atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Birbirleriyle trafikte korna ve selektör ile tartışan sürücüler yol kenarında bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Araçlardan inen tarafların tartışması burada kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve yangın söndürme tüpüyle vurdu.

Çıkan kavga sonucu Muhammed E. yere yığılırken, araya giren bir motosiklet sürücüsünün biber gazı sıkmasıyla kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Muhammed E.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.