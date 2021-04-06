Trafikte şaşkına çeviren görüntü! 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde arıza yapan aracını başka bir aracın arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen bir şahıs, aracını bağladıktan sonra direksiyona geçmedi.

İHA'nın haberine göre, ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz araç trafikte seyrederken kamyonları ve diğer araçları tehdit etti.

Yolda seyreden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen anları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Trafik yoğunluğunun az olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, olayı gören vatandaşların ise aklına "Çekilen şoförsüz araç nasıl duracak?" sorusu geldi.