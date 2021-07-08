Traktör üzerinde korku dolu anlar! 0:00 / 0:00

İHA

Sağanak yağış Sakarya’yı olumsuz etkiledi. 3 Temmuz günü Kocaali ilçesinde derenin taşması sonucu oluşan su baskınları adeta hayatı durdurdu.

İHA'nın haberine göre tarım arazileri, yollar ve ahırlar sular altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sel felaketi sonrasında ise Demiraçma Mahallesi'nde mahsur kalan 74 vatandaş, 80’e yakın büyükbaş havyan ve 1 araç AFAD ve belediye ekipleri tarafından sular altında kalmaktan kurtarıldı.

Derenin taşması neticesinde meydana gelen sel felaketi ve vatandaşların suyla mücadelesi de anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, nalbur dükkanının önünde bulunan su borularının sel sularına kapılıp gitmesi, sel esnasında bir traktörde bulunan 6 kişinin zorlu mücadelesi ve sel sularının yavaş yavaş yükselerek dükkanın içeresine girmesi yer aldı.

"CANIMIZI TEHLİKEYE ATIP MALLARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞTIK"

Sel felaketinde yaşananları anlatan Aziz Ali Şahin, "Evime ve dükkanıma sular girdi. Elimizden geldiği kadar ve canımızı tehlikeye atarak mallarımızı bağladık, bağlayamadıklarımız ise gitti. Evime DASK sigortası yaptırmıştım, bu durumu sigortacılara bildirdim. Onlar da bana sigortanın seli kapsamadığını söyledi. Yaklaşık 30 bin lira zararım var" dedi.

Selin meydana geliş anını anlatan esnaf Adem Oğuzhan ise "Sel yavaş yavaş yükseldi ve ardından merkezde 1 metre kadar su oldu. Benim zararım belli olmuyor, aklımıza gelmeyen şeyler var. Birkaç kez soyulduk, yaklaşık 4 bin lira zararımız var diye değerlendirdik ama bir hafta sonra 15 bin lira olduğu ortaya çıktı. Şu anda zararımızın ne kadar olduğu belli değil. Yetkililere, bu dere yatağının bir an önce değişmesi gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.