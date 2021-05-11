Trakya'da cadde ve sokaklarda

AA

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kısıtlamalar nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.Edirne'de Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklara, izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse çıkmıyor. Polis ekipleri de denetim yapıyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.Ancak bazı caddelerde geçen haftaya göre araç ve insan yoğunluğunun arttığı görüldü.

İzinli olanların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridinde sessizlik hakim oldu.