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Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

Trakya'da kar yağışı etkisini yitirdi. Bölge genelinde hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Soğuk havanın hakim olduğu bölgede buzlanmalar meydana geldi.

Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
AA

Trakya illerinin tamamında yüz yüze eğitim olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Tekirdağ'ın güneydoğu ilçelerindeki yüksek kesimler hariç Trakya'da bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Sıfırın altında seyreden sıcaklıların hafta ortasında yükseleceği tahmin ediliyor.

- Edirne

Edirne'de dün etkisini gösteren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına 7 derece ölçüldüğü kentte, ayaz yaşamı zorlaştırıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken dükkanları açan esnaf da iş yerlerinin önündeki kar ve buzları temizledi.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

- Kırklareli

Karın dün etkili olduğu Kırklareli'nde de yağışlar yerine soğuk havaya bıraktı. Kentte hava sıcaklıkları sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Demirköy ilçesinde bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken kar yığınlarını kendi imkanlarıyla temizledi.

Yüksek kesimlerde yağışın devam ettiği kentte kar kalınlığı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 10, Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 35 santimetreye ulaşmıştı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Buzlanma nedeniyle karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 2 gün ertelenen yüz yüze eğitimler de uzaktan yapılacak.

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