Trakya'nın 'ilk çiftçilerinin' izleri araştırılıyor

Kırklareli'ndeki Aşağıpınar arkeolojik kazılarında, Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerine ilişkin bulgular elde edildi.

AA'nın haberine göre Asilbeyli köyü yolu üzerinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında, çeyrek asırdan fazla devam eden kazılarda önemli bilgilere ulaşıldı.

Bölgede 28 yıldır devam eden çalışmalar, bu sezon kazıların sona ermesiyle tamamlandı.

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA AKTARILAN TARIMA KÖPRÜ

Özdoğan, yaptığı açıklamada 28 yıldır süren ve bu yıl tamamlanan kazılarda çok önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Trakya'ya gelen ilk çiftçileri ve tarım topluluklarını araştırdıklarını aktaran Özdoğan, "Aşağıpınar'da, Anadolu'dan Trakya'ya ilk defa buğdayı, arpayı, evcil koyun, sığır gibi çiftlik hayatını getirenlerin yaşamını inceledik" dedi.

Özdoğan, Trakya'ya ilk insanların Anadolu'dan geldiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Buraya bir tarım topluluğu geliyor ve yerleşiyor. Bu bölgede bir uyum süreci yaşıyor. Bu yaşam buradan da Avrupa’ya yayılıyor. Buraya ne zaman geldiler, ne getirdiler, burada ne gibi bir değişim oldu, Avrupa'ya ne aktarıldığı gibi soruların peşine düştük. 28 yıl içerisinde oldukça iyi bilgiler aldık. Anadolu'dan gelen topluluğun yaşamını inceledik."

Bölgedeki kazıların çok önemli olduğunun altını çizen Özdoğan, "Kazı çalışmalarımızda şunu gördük; Trakya, Anadolu'nun belki taşrası ama Avrupa uygarlığının çekirdeği. Bu bizim için çok heyecan verici bir sonuç. Burada milattan önce 6 binli yıllarda mimarinin değişimini, kerpiç mimarinin ahşap mimariye dönüştüğünü gördük" ifadelerini kullandı.

KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Özdoğan, 28 yıldır oldukça geniş bir alanı kazdıklarını ve çalışmaları bu yıl itibariyle tamamladıklarını belirtti. Beş bin metrekarelik bir yerleşim yerini kazdıklarına işaret eden Özdoğan, bu alanda istedikleri bilgileri elde ettiklerini anlattı.

"ANADOLU İLE AVRUPA'NIN TEMAS ETTİĞİ NOKTA"

Milattan önce 6 bin yıl öncesinin tablosunu çizmek için yeterince bilgiye ulaştıklarını vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Gayet zengin bilgi ve bulgulara ulaştık. Bunlar şu an için yeterli. Bu alanı açık hava müzesi olarak düzenliyoruz. Yeni kuşakların yeni sorularla ve teknolojilerle çalışabileceği bir alan bıraktık. Korunacak ve sonraki kuşaklar çalışmaları genişletecek. Hedefimiz, elde edilen bilgileri açık hava müzesinde sergilemek. Kazıda elde ettiğimiz bilgileri yayına dönüştürmek için 5 yıl içerisinde ciddi çalışmalar yapacağız. Trakya'nın kültür tarihini ortaya çıkardık. Burası dünya bilimi açısından da çok heyecan verici. Bizden önce Balkanlar'da çok sayıda kazı yapılmış ama Anadolu ile Avrupa'nın temas ettiği nokta ilk kez burada ortaya çıkıyor. Aşağıpınar'ın dünyadaki yansımasının da Kırklareli'nin tanıtımına çok katkısı oldu."