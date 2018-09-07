Tranmere Rovers - Colchester United maçı ne zaman?

Tranmere Rovers ve Colchester United, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Tranmere Rovers 9 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Colchester United 11 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Tranmere Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Colchester United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 381 kodlu maçı oynayanlar; Tranmere Rovers galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Colchester United galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Tranmere Rovers son haftadaki Colchester United müsabasında 2-1 kazandı.

Colchester United ise Tranmere Rovers karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Tranmere Rovers, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Colchester United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Colchester United, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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