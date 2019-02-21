'Trans kadınların yarışması hile demek' diyen Navratilova'ya LGBT tepkisi

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Trans kadınların yarışlarda yer almasının hile yapmak anlamına geldiğini söyleyen efsanevi tenisçi Martina Navratilova'ya, sporcu LGBT camiası tepki gösterdi.
ABD merkezli, LGBT sporcuların hakları için mücadele eden bir organizasyon olan Athlete Ally, Navratilova ile bağlarını kestiğini açıkladı.
Kariyerinde 18 Grand Slam şampiyonluğu olan Navratilova, Athlete Ally Danışma Kurulu'ndan çıkarıldı. Elçi unvanı da alındı.
Athlete Ally, Navratilova'nın açıklamalarının değerlerine aykırı olduğunu vurguladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, sporcunun sözlerinin, "bilim ve verilerin yanlış anlaşılması, trans bireylerin sürekli hedef alınmasına yol açan tehlikeli mitlerin tekrar edilmesi" anlamına geldiği belirtildi.
1900'lerden itibaren kullanılmaya başlayan "LGBT"; lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender kelimelerinin baş harfleri. Aynı zamanda eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelime.
Athlete Ally ise Aralık ayında da Navratilova'nın trans bireylerin spor müsabakalarında yer alma kapasitesine yönelik birtakım açıklamalar yaptığını, bunun üzerine kendisiyle bağlantıya geçmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını açıkladı.
Navratilova daha önce İngiliz The Sunday Times gazetesi için yazdığı bir makalede, bir erkeğin kadın olmaya karar verdikten sonra bir sporcu olarak servet kazanmasına ilişkin olarak, "Bu delice ve hileli bir durum. Bir trans kadını talep ettiği herhangi bir şekilde selamlamaya hazırım, ancak ona karşı yarışmak istemem. Adil olmaz" demişti.
Geçen yıl pist bisikleti yarışlarında dünya şampiyonu olan ilk trans kadın Rachel McKinnon, Navratilova'nın açıklamalarına tepki gösteren sporculardan.
McKinnon, ünlü tenisçinin açıklamalarının, "rahatsız edici, üzücü ve transfobik (travesti veya transeksüellerden korkma veya nefret etme)" olduğunu söyledi.
Martina Navratilova, uzun zamandır eşcinsel hakları için mücadele eden isimlerden.
Navratilova, 1980'li yıllarda eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra büyük tepki gördüğünü söylemişti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2016 yılında uygulamaya koyduğu urallara göre kadından erkeğe doğru değişim yaşayan sporcular hiçbir sınırlama olmadan müsabakalara katılabiliyor.
Ancak cinsiyet değişimini erkekten kadına doğru yaşayan sporculara, müsabakalarda yarışabilmeleri için, kas kitlesini artıran testosteron hormonunu en az 12 ay boyunca belirli bir seviyenin altında tutmaları koşulu getirilmişti.
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