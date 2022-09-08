TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer
ABONE OL

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 9 gün süren TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir etabıyla tamamlandı.

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi
TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi
0:00 / 0:00
AA

ANKARA (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 9 gün süren TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir etabıyla tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, TOSFED ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteğiyle gerçekleşen organizasyonun başlangıcı 20 Ağustos'ta Hatay'da yapıldı.

Toplam 84 araç ve 115 sporcunun katıldığı TransAnatolia Rally Raid, Hatay, Osmaniye, Feke, Bakırdağ, Melikgazi, Felahiye, Sivrialan, Kayseri, Develi, Aladağ, Çelikhan, Bolkar, Taşkale, Obruk, Tuz Gölü, Mihalıççık ve Eskişehir etaplarında toplam 2 bin 800 kilometreden oluştu.

Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleşen ödül töreniyle sona eren organizasyonun otomobil kategorisinde, Ahmet Bağce-Uğur Tepe birinci, Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek ikinci ve Mithat Diker-Erdal Oral ikilisi ise üçüncü oldu.

SSV kategorisinde, İsrafil Akyüz-Timur Sancak birinciliği, Barbaros Yangın-Ali Osman Kutanoğlu ikinciliği, İtalyan Federico Butto-Martino Albertini çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Kamyon kategorisinde yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi de yarışı ilk sırada tamamladı. Raid kategorisini kazanan ikili ise Turgay Düzcü-Anıl Gençtürk olurken, Jale Özel-Ayşegül Telli çifti ikinci ve Ahmet Terece ve Ulaş Germen ikilisi de üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı
DİĞER Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
DİĞER Elmalı'da zafer Ali Gürbüz'ün
Merve Tuncel gençlerde dünya şampiyonu
DİĞER Merve Tuncel gençlerde dünya şampiyonu
Yüzmede Serbest Bayrak Takımımız'dan bronz madalya!
DİĞER Yüzmede bronz madalya!
VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?
DİĞER VALORANT Dünya Şampiyonası Türkiye'de!
ABDli futbolcu Brian Robinson Jr arabasında vuruldu!
DİĞER Arabasında vuruldu!
Adem Asil Avrupa ikincisi
DİĞER Adem Asil Avrupa ikincisi
Kıtalar 34. kez kulaçlarla birleşti
DİĞER Kıtalar 34. kez kulaçlarla birleşti
TransAnatolia Rally Raid'in Hatay etabı tamamlandı
DİĞER TransAnatolia Rally Raid'in Hatay etabı tamamlandı
TransAnatolia Rally Raid Hatay'dan başladı
DİĞER TransAnatolia Rally Raid Hatay'dan başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.