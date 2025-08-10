Translate ile anlaşıp evlendiler

TANIŞMA HİKÂYESİNİ ANLATTI

Natalie Badura, Muhammet Çelik ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı: Bir DJ dinlemek ve güzel içkiler içmek istediğimiz için bu kokteyl bara gittik. Ben iki erkek arkadaşımla birlikteydim ve Muhammet, güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. İlk başlarda benimle konuşmaya çok utanıyordu. Çünkü pek İngilizce konuşamıyordu, ben de Türkçe konuşamıyordum. Ertesi sabah uyandığımda Instagram'da onun "Nereye gittin?" diye sorduğu bir mesajla karşılaştım. Çok daha sonra gördüm ve sonunda cevap verdiğimde, karşılıklı sohbet etmeye başladık.