Trencin - Spartak Trnava düellosu

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Trencin, 02 Eylül 2018 Pazar günü Spartak Trnava takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Trencin 8 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Spartak Trnava 8 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Trencin, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Spartak Trnava, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 691 kodlu maçı oynayanlar; Trencin galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Spartak Trnava galibiyet oranı 3.00.

Trencin önceki hafta Spartak Trnava mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Spartak Trnava ise Trencin maçında 0-0 berabere kaldı.

Trencin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trencin, kendi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Spartak Trnava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Spartak Trnava, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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