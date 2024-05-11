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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı açıklandı

        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:24
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        1. Lig'de play-off programı açıklandı
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        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

        Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

        1. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

        16 Mayıs Perşembe:

        17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

        20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

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