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        Haberler Kısayol Spor Trendyol Süper Lig puan durumu: Süper Lig'in 37. haftasında son durum ne? Süper Lig'te güncel puan tablosu - Futbol Haberleri - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın puan durumu ne? İşte 2023-24 sezonu güncel puan durumu!

        Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonununda şampiyonun belli olması son maça kaldı. Ligin 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, RAMS Park deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk şansını sürdürdü. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig'de güncel puan tablosu yeniden şekillendi. Peki, 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nedir? İşte, takımların puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:30
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        1

        Trendyol Süper Lig'de son haftaya girildi. Süper Lig'de 37. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı- laciverlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde Galatasaray 99 puan ile kupaya en yakın aday olurken; Fenerbahçe ise 96 puan ile sarı-kırmızılı ekibi takibini sürdürdü. Öte yandan ligin alt kısımlarında Pendikspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Konyaspor oynadığı maçlarla küme düşme hattındaki durumu kızıştırdı. İşte, Trendyol Süper Lig'in güncel puan durumu ile 37. hafta maçlarının sonuçları...

        2

        TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

        1. GALATASARAY - 99

        2. FENERBAHÇE - 96

        3. TRABZONSPOR - 64

        4. BAŞAKŞEHİR - 58

        5. BEŞİKTAŞ - 56

        6. KASIMPAŞA - 53

        7. ALANYASPOR - 51

        8. SİVASSPOR - 51

        9. ÇAYKUR RİZESPOR - 50

        10. ANTALYASPOR - 48

        11. ADANA DEMİRSPOR - 44

        12. SAMSUNSPOR - 43

        13. KAYSERİSPOR - 42

        14. GAZİANTEP FK - 41

        15. TÜMOSAN KONYASPOR - 41

        16. ANKARAGÜCÜ - 40

        17. HATAYSPOR - 38

        18. FATİH KARAGÜMRÜK - 37

        19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 37

        20. İSTANBULSPOR - 16

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        3

        TRENDYOL SÜPER LİG 37. HAFTA SONUÇLARI

        İstanbulspor 1-3 EMS Yapı Sivasspor

        Bitexen Antalyaspor 2-1 Yukatel Adana Demirspor

        Beşiktaş 2-2 Atakaş Hatayspor

        MKE Ankaragücü 0-0 Siltaş Yapı Pendikspor

        Çaykur Rizespor 0-0 Kasımpaşa

        Yılport Samsunspor 1-1 Corendon Alanyaspor

        Gaziantep FK 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük

        RAMS Başakşehir 0-1 Trabzonspor

        Mondihome Kayserispor 2-2 TÜMOSAN Konyaspor

        Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

        4

        TRENDYOL SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

        Trenyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 38. hafta maçlarıyla son buluyor. Şampiyonun ve alt lige düşecek takımların belli olacağı karşılaşmalar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Fikstür ise şöyle;

        TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

        EMS YAPI SİVASSPOR- MONDİHOME KAYSERİSPOR

        FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR

        TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - YILPORT SAMSUNSPOR

        SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

        YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

        CORENDON ALANYASPOR - BITEXEN ANTALYASPOR

        KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

        ATAKAŞ HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

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