Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerler vardır. Bunlardan biri de sevilen bir sahil kasabası olan Trilye’dir. Marmara Denizi kıyısında yer alan bu şirin kasaba, tarih boyunca Rumların yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim yeri olmuştur.

Geçmişten günümüze çeşitli kültürel izleri bırakan Trilye, özellikle hafta sonu tatilleri ve kültür gezilerinin popüler rotaları arasına girmiştir. Bilhassa taş sokakları, tarihi kiliseleri, zeytin ve zeytinyağıyla meşhurdur. Peki Trilye konumu nedir?

TRİLYE NEREDE?

Trilye nerede? Marmara Denizi’nin güney kıyısında, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı tarihi ve turistik bir mahalle olarak öne çıkar. Mudanya merkeze yaklaşık 11 km, Bursa şehir merkezine ise 40 km uzaklıktadır. Bu ilçeyi sevenlerin büyük kısmının motivasyonu tarihi taş evleri ve dar sokaklarıdır.

TRİLYE HANGİ ŞEHİRDE?

Trilye hangi şehirde? Bursa şehrinde yer alan Trilye, Osmanlı’dan günümüze ulaşan özgün mimarisiyle civardaki diğer sahil kasabalarından ayrılmıştır. Sahil kasabası havası ve zeytinciliği ile Bursa’da en özel bölgeler arasına girmiştir.