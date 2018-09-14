Troyes - Niort maçı istatistikleri

Troyes ve Niort, 14 Eylül 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Troyes 3 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Niort 13 puanda ve 3. sırada. Troyes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Niort, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 200. İddaa'da Troyes kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Niort kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Troyes son haftadaki Reims müsabasında 2-0 yenildi.

Niort ise Strasbourg maçında 3-0 yenildi.

Troyes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Troyes, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Niort, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Niort, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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