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Trump, bazı belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine mi attı? 0:00 / 0:00

AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada bazı resmi belgeleri yırtarak tuvalete attığı iddia edildi. New York Times'ta, gazeteci Maggie Haberman tarafından Trump hakkında yazılan "Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü" adlı kitap bugün okuyucuyla buluşuyor.

Trump'ın Beyaz Saray'daki dönemine dair ilginç notların yer aldığı kitapta, periyodik olarak tuvaletin basılı kağıtlarla tıkandığını keşfeden Beyaz Saray personelinin, bu kağıtları tuvalete Trump'ın atarak sifonu çektiğine inandığı kaydediliyor. Trump'ın, Başkanlık Kayıtları Yasası'na aykırı olarak bazen resmi belgeleri yırtarak yok ettiği öne sürülen kitapta, Başkan'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskını ile gündem olan Beyaz Saray'daki Ulusal Arşivlere ait kayıp belgeler iddiasına ilişkin devam eden soruşturmaya da işaret ediliyor. Başkanlık Kayıtlar Yasası, görevi sırasında bir başkan tarafından oluşturulan veya elde edilen bütün resmi belgelerin, ABD hükümetinin mülkü olduğunu ve başkanlık sona erdikten sonra ABD Ulusal Arşivleri tarafından ele alınmasını zaruri kılıyor.

"HER ŞEYİ YAP, UMRUMDA DEĞİL" Haberman'ın kitabında, 2020 Başkanlık seçim sonuçlarına dair de ilginç notlar bulunuyor. Kitapta, rakibi Joe Biden'a karşı seçimleri kaybedeceğini anlayan Trump'ın, New York eski Belediye Başkanı ve özel avukatı Rudy Giuliani'yi yanına çağırarak "Rudy, tamam, yetki sende, çılgınca işler dahil istediğin her şeyi yap, umurumda değil." dediği öne sürülüyor. Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme talebini, Giuliani dışında diğer avukatlarının ise çok fazla ileri gitme endişesiyle kabul etmediği savunularak, Trump'ın "Benim avukatlarım çok berbat." diye şikayette bulunduğu ileri sürülüyor. Kitapta ayrıca, o dönemde Trump'ın komplo teorilerine iyice kendini kaptırdığı ve bu konuda danışmanlarının aldatıldığını düşündüğü için kendine yeni avukatlar aradığı değerlendirilmesi de yapılıyor.

KOVİD-19'DAN ÖLMEKTEN KORKTU Eski başkanın Ekim 2020'de Kovid-19 virüsüne yakalandığı döneme dair notlara da yer verilen kitapta, Trump'ın durumunun ağırlaştığı anlarda ölüm korkusuna kapıldığı aktarılıyor. Kitapta, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Tony Ornato'nun bir ara Trump'ı, sağlığı daha da kötüleşmesi durumunda hükümetin sürekliliğini sağlamak için harekete geçirmek zorunda kalacağı konusunda uyardığı kaydediliyor. Trump'ın, virüs nedeniyle ölüm korkusu yaşamasına rağmen, Kovid-19'un, imajını ve siyasi motivasyonlarını olumsuz etkilediğinden endişe ettiği, bunun için de çevresindeki yardımcılarından maskelerini çıkarmalarını istediği de öne sürülüyor.