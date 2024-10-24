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        Haberler Gündem 3. Sayfa İfadesi çıldırttı! Polisi 7 kez bıçaklayan saldırganın suç kayıtları dehşete düşürdü! | Son dakika haberleri

        İfadesi çıldırttı! Polisi 7 kez bıçaklayan saldırganın suç kayıtları dehşete düşürdü!

        Konya'da ihbara giden polis memuru Mustafa Topuz'u 7 yerinden bıçaklayan Emre Köroğlu adlı saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayla ilgili zanlı "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Öte yandan saldırganın ortaya çıkan suç kayıtları da dehşete düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:12
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        Polisi 7 kez bıçaklayan saldırgandan çıldırtan ifade!
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        Konya'da sağlık ekiplerine eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (28) saldırıp 7 bıçak darbesiyle yaralayan, kendisi de tabancayla vurulup yakalanan ve dün tutuklanan Emre Köroğlu (29) ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

        DHA'nın haberine göre olay, 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen N.K.’nin evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis memuru Mustafa Topuz
        Polis memuru Mustafa Topuz

        SIRTINDAN 7 KEZ BIÇAKLANDI

        Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu.

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        Emre Köroğlu adlı saldırgan
        Emre Köroğlu adlı saldırgan

        33 SUÇ KAYDI

        Poliste 33 suç kaydı olan Köroğlu da tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Köroğlu'nun ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

        Köroğlu'nun, söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı belirlendi. Aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenilen Köroğlu'nun suç kayıtları arasında 2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma' da bulunuyor. Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de belirlendi.

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        #haberler
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        #Son dakika haberler
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