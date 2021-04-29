Trump'ın avukatının evinde arama yapıldı! 0:00 / 0:00

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New York Times'ın olaydan bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberinde, federal görevlilerin aylardır süren cezai soruşturma kapsamında bugün Giuliani'nin Manhattan'daki evinde arama yaptığı belirtildi.

Aramanın, Giuliani'nin Trump yönetiminde Ukrayna için yasa dışı lobi faaliyetlerinde bulunup bulunulmadığıyla ilgili olduğu, evindeki bazı elektronik cihazlara el konulduğu kaydedildi.

Trump yönetimi döneminde Adalet Bakanlığınca, Manhattan Başsavcılığının Giuliani ile ilgili başlattığı soruşturmanın engellendiği ancak şu anki Adalet Bakanı Merrick B. Garland'ın bu konudaki itirazları kaldırdığı bildirildi.

Giuliani, Trump'ın başkanlığı döneminde, Demokrat rakibi Joe Biden'e karşı koz elde etmek için Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yapma çabalarının merkezinde yer almakla biliniyordu.