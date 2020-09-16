Trump'ın damadından Bahreyn kralına Tevrat!

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve siyasi danışmanı olarak da bilinen Jared Kushner, İsrail ile Beyaz Saray'da imzalanan anlaşmaya saatler kala, İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.

İSRAİL'DEN DÜŞÜNDÜREN AÇIKLAMA

AA'da yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan ancak bu ülkeye ABD'nin F-35 savaş uçağı satması önerisinden rahatsız olan İsrail'den, "BAE ile ilişkilerin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" yönünde açıklama yapıldı.

FİLİSTİN'E İHANET ANLAŞMASI

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD´nin başkenti Washington´da imzalanan anlaşmaya birçok ülke tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirmişti.