Trump'ın "sus payı" davasıyla ilgili konuşma yasağı kararına itirazı reddedildi

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi'nin beş yargıçtan oluşan heyeti tarafından yapılan açıklamada, Yargıç Juan Merchan'ın, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'a verdiği konuşma yasağının mahkeme sonuçlana kadar devam etmesi gerektiği yönündeki kararının doğru bulunduğu belirtildi.

Temyiz Mahkemesi'nin kararında, Merchan'ın "dilekçe sahibinin (Trump'ın) ABD Anayasası'nın Birinci Maddesi'nde yer alan hakları ile ceza davalarında adaletin doğru uygulanmasını sağlamada mahkemenin tarihi kararlığı ve ilgili kişilerin tehdit, sindirme, taciz ve zarardan uzak olma hakkını uygun şekilde tarttığı" teyit edildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Bölge Savcısı Alvin Bragg'in, "Bölge Savcılığı personelinin aldığı tehditlerin önemli ve yakın bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini" gösteren deliller sunduğunu belirtti. REKLAM Kararda, "Temel ceza davası devam ettiği için, Yargıç Merchan, dar kapsamlı korumaları sürdürmek suretiyle yargı yetkisini aşacak bir harekette bulunmamıştır." ifadesi yer aldı. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Merchan'ın emrinin "açıkça Amerikan karşıtı" olduğunu savunurken, Trump'ın bu yasak kararına "güçlü bir şekilde karşı çıkmaya devam ettiğini" kaydetti.

"SUS PAYI" DAVASI Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'ın 15 Nisan'da New York'ta yargılanmasına başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz tarihine bırakılmıştı.