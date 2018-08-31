Trump: Kendilerine çekidüzen vermezlerse Dünya Ticaret Örgütü'den çekilirim

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'den (WTO) çekileceği tehdidinde bulundu.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, "Kendilerine çekidüzen vermezlerse WTO'dan çekilirim" dedi.

Korumacı politikaları destekleyen Trump, WTO'yu ülkesine adaletsiz davranmakla suçluyordu. Serbest ticareti destekleyen WTO, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararını şiddetle eleştirmişti.

Gümrük vergisi kararının etkilediği Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkeler, Trump yönetimini WTO'ya şikayet etmişti.

Son olarak Türkiye, ABD ile yaşanan gerilim sonrası Trump'ın Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay vermesine tepki göstermiş, Washington'ı WTO'ya şikayet etmişti.

WTO Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması seçimlerine engelleme

Son dönemde WTO ile Trump yönetimi arasındaki görüş ayrılıkları iyiden iyiye keskinleşti.

Trump'ın WTO'nun ABD'deki anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasında yer alacak yargıçların seçileceği oylamayı engellemesi, karar mekanizmalarının işlerliği konusunda endişe yarattı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, WTO'yu ABD'nin egemenliğine müdahale etmekle suçladı.

Trump 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerini kazanmadan önce de örgütü ticaretin adil yapılmadığı gerekçesiyle birçok kez eleştirmişti.

Geçen yıl Fox News televizyonuna konuşan Trump, "WTO bizden başka herkesin menfaatine çalışıyor... WTO'da neredeyse bütün davaları kaybediyoruz" demişti.

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