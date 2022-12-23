Trump, Kongre saldırısıyla ilgili olarak 'çok aşamalı komplo kurmakla' suçlandı: Soruşturma raporundaki bulgular neler?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Trump, Kongre saldırısıyla ilgili olarak 'çok aşamalı komplo kurmakla' suçlandı: Soruşturma raporundaki bulgular neler?

ABD’de geçen yılki Kongre saldırısını araştıran kongre komisyonu, eski Başkan Donald Trump’ı, yenildiği seçim sonuçlarını değiştirmek için “çok aşamalı komplo kurmakla” suçladı. Komisyon, 6 Ocak 2021’deki saldırıyla ilgili 845 sayfalık raporunu yayımladı. Raporda, saldırının sorumluluğu tamamen eski başkana yükleniyor. Raporda ayrıca Trump’ın kamu görevlerinden yasaklanması tavsiye ediliyor.

Trump, Kongre saldırısıyla ilgili olarak 'çok aşamalı komplo kurmakla' suçlandı: Soruşturma raporundaki bulgular neler?
BBC TÜRKÇE
kongre Getty Images

Kayla Epstein & Mike Wendling / BBC News

ABD’de geçen yılki Kongre saldırısını araştıran kongre komisyonu, eski Başkan Donald Trump’ı, yenildiği seçim sonuçlarını değiştirmek için “çok aşamalı komplo kurmakla” suçladı.

Komisyon, 6 Ocak 2021’deki saldırıyla ilgili 845 sayfalık raporunu yayımladı.

Raporda, saldırının sorumluluğu tamamen eski başkana yükleniyor. Raporda ayrıca Trump’ın kamu görevlerinden yasaklanması tavsiye ediliyor.

Donald Trump, komisyonun soruşturmasıyla işbirliği yapmadı ve nihai raporu yayımlanmasının ardından “cadı avı” olarak nitelendirdi.

Soruşturma Komisyonu 18 aylık görev süresi boyunca 10 kamuya açık toplantı yaptı ve aralarında Trump yönetimi yetkilileri, görevlileri, Trump’ın aile üyeleri, Kongre Polisi memurları, saldırıya katılanlar ve milis üyelerinin de bulunduğu 1000’den fazla tanık dinledi.

Yedi Demokrat, iki de Cumhuriyetçi Partili üyeden oluşan komisyon, Adalet Bakanlığı’na, tekrar başkan adaylığını açıklayan Trump’a isyana yardım ve diğer üç federal suçlamada bulunulmasını tavsiye etti.

Komisyonun Demokrat Partili Başkanı Bennie Thompson, sekiz bölümlük rapora yazdığı önsözde, daha önce Herhangi bir ABD Başkanı’nın bir güruhu Kongre Binasına saldırması için kışkırtmasının “akıllara bile gelemeyeceğini belirtti.

Perşembe gecesi yayımlanan rapordaki altı önemli bulgu şöyle;

komisyon EPA

1) Trump yardımcılarının kendisine yanlış olduğunu söylediği iddiaları dile getirdi

Komisyon, Trump’ın 2020 seçimlerinde, seçim gecesi yanlış bir şekilde zafer iddia etmesinin “planlı” olduğunu ve sadece avukatı Rudy Giuliani’nin bu hamleyi desteklediğini belirtti. Trump kısa sürede temelsiz "yaygın seçim hilesi" iddialarını dile getirdi ve seçimin galibinin Joe Biden olarak açıklanmasından sonra bunu daha sık tekrarladı.

Komisyon üyeleri, bu iddialara inanmadıklarını ya da kanıt bulamadıklarını söyleyen Trump’ın bazı yardımcıları ve Trump’a yakın avukatlarla yaptıkları söyleşilere dikkat çekiyor.

Bunların en önemlisi ise komisyona ifade veren eski Adalet Bakanı William Barr’ın “Kendisine açıkça, seçimin çalındığını söyleme fikrine katılmadığımı söyledim” şeklindeki sözleri.

Üst düzey Trump yönetimi yetkililerinin, iddiaların doğru olmadığını söylemesine karşın, eski başkan seçim komplosu iddialarını gelecek haftalarda dillendirmeye devam etti.

2) Trump’ın söylemleri isyancıları Washington’a getirdi

Komisyon, Kongre saldırısını Trump’ın kendisinin tetiklediği argümanını dile getiriyor. Komisyon, Trump’ın tekrarladığı seçim hilesi iddialarına ek olarak, 19 Aralık 2020’de Twitter’da paylaştığı “6 Ocak’ta Washington’da büyük gösteri. Orada olun, çılgın olun!” mesajına dikkat çekiyor.

O gün Kongre binasında bulunan isyancılar ve milis üyeleri, ifadelerinde Washington’a gelme nedenlerinin Trump’ın tweeti olduğunu söylüyorlar. Komisyon aynı zamanda, insanların 6 Ocak’ta Washington’a gidip “çılgın olma” tehdidinde bulunduğunu söylediği Gizli Servis uyarılarına da dikkat çekiyor.

gösteri Getty Images

3) Trump, saldırı sırasında harekete geçmedi

Komisyon, 6 Ocak saldırısı başlarken Trump’ın harekete geçmediğini ve Kongre’de ciddi bir saldırının yaşandığı uyarılarını görmezden geldiğini belirtiyor.

Bu sonuca varmalarında etkili olan ifadelerden biri, o gün Beyaz Saray’da gördüğü kaosu anlatan Beyaz Saray çalışanı Cassidy Hutchinson’ın anlattıkları.

Hutchinson’ın ifades metinlerine göre, eski bir Beyaz Saray etik avukatı, komisyona ifade vermeden önce danışmanlık yapmaya çalıştı ve “Ne kadar az hatırlarsan, o kadar iyi” dedi.

Komisyon aynı zamanda binada mahsur kalan Kongre üyeleri ve Beyaz Saray Özel Kalemi Mark Meadows arasındaki temaslara da dikkat çekiyor. Saklanan Kongre üyeleri giderek daha da umutsuzlaşan yardım çağrılarını Meadows’a yolluyor.

Trump’ın en sadık danışmanlarından Hope Hicks de, olayların ardından Ivanka Trump’ın özel kalemi Julie Radford’a mesaj atıp “Şimdi hepimiz terörist gibi görüneceğiz” diyor. Hicks bir Beyaz Saray avukatına da “Çok üzgünüm, uğruna çalıştığımız her şey yitti, gitti” şeklinde bir mesaj atıyor.

milislerGetty Images

4) Aşırı sağcı gruplar planladı ve harekete geçti

Silahlı grupların Washington’ı ve hatta özel olarak Kongre binasını hedef aldığı bilgileri Aralık 2020’de gelmeye başladı. FBI’ın yolladığı bilgi notlarında aşırı sağcı gruplar arasında dolaşan “Tek bir yol var. Pankartlar, yürüyüşler değil, mermiler” şeklindeki mesajlara yer veriliyor.

Kongre binasını koruyan polis güçleri ve başkanı korumakla görevli gizli servis ajanları da benzer mesajlar aldı. Bazılarında potansiyel şiddet olaylarında Kongre binasının hedef alınacağı özellikle belirtiliyordu.

Bazı mesajlar, şifreli mesajlaşma uygulamalarındaydı ama bazıları da Trump yanlısı internet sitelerinde ve Twitter’da açıkça görülebiliyordu.

5) Trump seçim sonuçlarını reddetmesi için başkan yardımcısına baskı yapmaya çalıştı

Trump’ın iktidarda kalma planının bir kısmı, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kendisini seçimin galibi ilan edebileceğine inanması etrafında gelişti.

Rapora göre Trump, 6 Ocak’ta Mike Pence’i aramaya çalıştı, danışmanlarına bağırarak başkan yardımcısına ulaşmalarını istedi. Trump daha sonra Pence’e yanlış bir şekilde, seçimin galibinin ilan edilmesine müdahale yetkisi olduğunu söyledi.

Tanıklar, Trump’ın başkan yardımcısına bir noktada “korkak” ve “yeterince sert değil” dediğini anlattı.

Trump, 6 Ocak’ta toplanan kalabalığa Pence’in “doğru şeyi yapmasını umduğunu söylemişti ve Kongre binasına saldıranlar “Pence’i as” sloganları atmıştı.

gösteri Getty Images

6) Trump kamu görevlerinden men edilmeli

Komisyon, soruşturma sonucu 11 tavsiyede bulundu.

Bir tavsiyede, “ABD Anayasası'nı destekleme yemini eden ama isyana girişen ya da anayasanın düşmanlarına yardım ve yataklık edenlerin” kamu görevinden yasaklanabileceğini öngören anayasa maddesine vurgu yapılıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid ilacı Molnupiravir denemelerde iyileşme süresini kısalttı
BBC Covid ilacı Molnupiravir denemelerde iyileşme ...
Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış istemediğini gösteriyor
BBC Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ...
ABD: Kuzey Kore, Rus paralı asker grubu Wagner'e Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sattı
BBC ABD: Kuzey Kore, Rus paralı asker grubu Wagner'e ...
Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları herkese açık hale getirildi
BBC Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları ...
Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak: Demografik değişim ne anlama geliyor?
BBC Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en ...
Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı hükümetini' kurdu
BBC Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı ...
Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ilerlediğini duyurdu
BBC Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ...
Fotoğraflarla Zelenskiy'nin Washington ziyareti
BBC Fotoğraflarla Zelenskiy'nin Washington ziyareti
Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuştu; Biden, 'Asla yalnız kalmayacaksınız' dedi
BBC Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuştu; Biden, 'Asla ...
Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi savaşa nasıl etki edecek?
BBC Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi savaşa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.