Donald Trump Elon Musk'ı komisyon başkanı yapacak: "Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimleri kazanması durumunda "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını, komisyonun başına da Elon Musk'ı getireceğini söyledi.

New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen programda konuşan Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda milyarder Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi.

Musk'ın komisyona öncülük etmeyi kabul ettiğini belirten Trump, "Bana tam ve eksiksiz desteğini veren Elon Musk'ın önerisi üzerine, tüm federal hükümetin mali ve performans denetimini yapmak ve köklü reformlar için önerilerde bulunmakla görevli bir hükümet verimliliği komisyonu kuracağım." dedi.

REKLAM