Trump: New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı hakkındaki incelemenin ceza soruşturmasına dönüştürüldüğünü açıkladı

New York Eyaleti Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahip olduğu şirketler hakkında yürütülen incelemenin ceza soruşturulmasına dönüştürüldüğünü duyurdu.

BBC'ye konuşan Eyalet Başsavcısı Letitia James'in sözcüsü, Trump'ı ve şirketlerini, kararları hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.

Sözcü, ceza soruşturmasıyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Ceza soruşturmasının gerekçesi ya da Trump'a doğrudan bir suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği henüz bilinmiyor.

ABD'de bir kişi ya da kurum hakkında, sadece kişilerin değil, toplumun ve devletin de işlendiği iddia edilen suçtan zarar gördüğü şüphesi olması halinde ceza soruşturması açılıyor.

Trump'ın geçmişteki mali işlemleri mercek altında

New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James ise Mart 2019'dan bu yana, Trump'ın geçmişteki mali işlemlerini inceliyor.

Trump'ın ABD Başkanı seçilmeden önce, kredi ararken bankalar için kişisel varlıklarının değerini şişirdiği ve daha az veri ödemek için de sahip olduğu varlıkların sayısını olduğundan az gösterdiği iddia ediliyor.

Eski ABD Başkanı ise mali işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını söylemiş, incelemenin "Demokrat bir savcının yürüttüğü siyasi kan davası" olduğunu savunmuştu.

ABD'de Yüksek Mahkeme Şubat ayında Trump'ın, vergi beyannameleri ve diğer muhasebe kayıtlarını New York'taki savcılara teslim etmesine hükmetmişti.

Manhattan Bölgesi Savcısı Cyrus Vance de yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Trump ve ailesine ait tüm şirketlerin vergi beyannameleri ve muhasebe kayıtlarını inceliyor.